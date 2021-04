Za czasów PRL-u dawano łapówki, by do wojska nie iść, dziś trzeba sporo zapłacić, aby do elitarnej jednostki się dostać. Taka sytuacja miała miejsce w Krakowie. Tamtejsza Żandarmeria zatrzymała dowódcę 6. batalionu komandosów, który miał żądać po 10 tysięcy złotych łapówki za przyjęcie do czerwonych beretów.