Tęczowa Statua Wolności na Węgrzech. Została zniszczona po jednym dniu

Tęczowy pomnik nawiązujący do amerykańskiej Statui Wolności oraz ruchu Black Liver Matter stanął w czwartek w dzielnicy Budapesztu rządzonej przez opozycję. Jeszcze tego samego dnia skrajnie prawicowa partia uznała go za "antychrześcijański symbol" i zastawiała go planszami. Dzień później pomnik został zniszczony. Policja zatrzymała sprawcę.