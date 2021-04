Niedziela Wielkanocna. Transmisja mszy św. ze Świątyni Opatrzności Bożej [OGLĄDAJ] od g. 9

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy o g. 9:00 do Polsat News i na polsatnews.pl na transmisję mszy św. odprawianej w Świątyni Opatrzności Bożej. Niedziela Wielkanocna jest największym świętem w całym roku liturgicznym. Podobnie jak w zeszłym roku udział w wiernych w nabożeństwach jest ograniczony.

Zgodnie z najnowszymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd w kościołach podczas nabożeństw może przebywać ograniczona liczba wiernych. Zależy to od powierzchni świątyni, w której może przebywać 1 osoba na 20 m2.



Najstarsze świętą w Kościele Katolickim

W Polsce obchody rezurekcyjne noszą nazwę Wielkanocy - na pamiątkę nocy z soboty na niedzielę, kiedy Jezus zmartwychwstał. Po angielsku święto to nazywa się Easter, a po niemiecku Oester - są to nazwy pochodzące od słowa "wschód". Teraz oznaczają one kierunek geograficzny, kiedyś oznaczały także - jak w polskim - wschód słońca. Zostało też w angielskim i niemieckim dawne znaczenie, czyli wzejście nowego dnia po nocy: zmartwychwstanie Jezusa po nocy jego śmierci.

W języku rosyjskim święto ma nazwę Pascha. Nazwa wywodzi się ze Starego Testamentu. Święto Paschy obchodzone było w Izraelu jako sakralna uczta związana z ofiarowaniem baranka.

Uczta paschalna łączyła się z wydarzeniem historycznym - wyjściem z Egiptu, czyli domu niewoli, i stanowiła pamiątkę zbawczego czynu Jahwe. Chrześcijaństwo przeniosło tamtą tradycję na nowe wydarzenie: zmartwychwstanie Chrystusa.

Święto ruchome

Wielkanoc jest świętem ruchomym (obchodzonym w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca) i jest główną uroczystością roku liturgicznego, od której oblicza się kalendarz najważniejszych świąt kościelnych, jak: Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego i inne.

Z oktawą Wielkanocy związane są różnorodne zwyczaje świąteczne, m.in.: Dyngus, Emaus i Rękawka.

