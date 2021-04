Wideo z kolonii karnej, w której przetrzymywany jest Nawalny. "Bezczelny symulant"

Prokremlowskie media opublikowały nagranie wideo z kolonii karnej w Pokrowie, na których - jak twierdzą - widać Aleksieja Nawalnego. Według nich jest to dowód na to, że rosyjski opozycjonista jest "bezczelnym symulantem". Z kolei obrońcy praw człowieka twierdzą, że stan Nawalnego może wskazywać na to, że jest "powoli zabijany".