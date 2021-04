Tadeusz Cymański poważnie chory. Czeka go operacja

Tadeusz Cymański wyznał, że zdiagnozowano u niego mięśniaka. Wyjaśnił, że należy on do rodziny nowotworów mało agresywnych, ale zdarza się, że w trakcie choroby dochodzi do przerzutów.

- Zrobiłem badania profilaktyczne i mam takie rozpoznanie nieciekawe, z tych najgorszych rodzajów. Szczęście w nieszczęściu, że nie jest to schorzenie bardzo złośliwe, ale jedynie trochę złośliwe - powiedział.

"Nie chcę umierać"

- Nowotwór nowotworowi nierówny. Mój rak nie jest najgorszy. Po sześćdziesiątce zwłaszcza warto przynajmniej raz na rok sobie zrobić to USG jamy brzusznej, nawet kosztem czasu i nadwyrężenie budżetu - stwierdził. - Profilaktyka pozwala wykryć chorobę, zanim pojawią się wyraźne objawy - dodał.

Jak przyznał, teraz czeka go operacja.

- Mam 66 lat i całe życie byłem zdrowy, a tu nagle coś takiego. (...) Nie jestem przygotowany, nie jestem spakowany. Nie chcę umierać. Bardzo boję się cierpienia - powiedział poseł Cymański.

dk/ Interia, polsatnews.pl