Na Mazowszu brakuje tlenu? Wojewoda apeluje o "racjonalne gospodarowanie"

"Jesteśmy przygotowani na ewentualne szybkie dostarczenie butli do placówek leczniczych. Jednak ze względu na utrzymujące się przez wiele dni wzrosty zakażeń, rośnie również liczba chorych na COVID-19 wymagających leczenia tlenem. Apelujemy, aby szpitale racjonalnie gospodarowały dostawami tlenu" - przekazał w piątek zespół prasowy Wojewody Mazowieckiego, odnosząc się do medialnych doniesień.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie odniósł się do pojawiających się w mediach informacji nt. możliwego ograniczenia dostaw tlenu w regionie. Radio TOK FM, powołując się list dyrektora Wydziału Medycznego Urzędu informowało, że dostawca tlenu "przekroczył granicę, która oznacza ogromne niebezpieczeństwo braku tlenu ciekłego w szpitalach".

"Firma wskazuje, że są nadal szpitale, które pomimo wielu apeli zarówno ze strony firmy, jak i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego skierowanych do Państwa, a proszących o ograniczenie stosowania wysokich przepływów i rozsądne gospodarowanie tlenem medycznym nadal stosowane są takie praktyki" - informowano w liście podpisanym przez dyrektora Wydziału Zdrowia Tomasza Sławatyńca.

Ostrzegano, że "w najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z sytuacją, że cysterna nie dojedzie do szpitala, zatem pozostanie on bez tlenu".

"Zawsze istnieje możliwość dostawy z innych regionów"

W wydanym oświadczeniu zespół prasowy wojewody zapewnił, że "dzięki specjalnym bankom tlenu", są "przygotowani na ewentualne szybkie dostarczenie butli do placówek leczniczych".

"Podkreślamy jednak, że ze względu na utrzymujące się przez wiele dni wzrosty zakażeń na Mazowszu, rośnie również liczba chorych na COVID-19 wymagających hospitalizacji i leczenia tlenem. Apelujemy, aby szpitale racjonalnie gospodarowały dostawami tlenu. Zapewniamy jednak, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, związanej z kończącymi się zapasami, natychmiast uruchamiany jest jeden z czterech banków tlenu na Mazowszu" - przekazano.

"Zawsze również istnieje możliwość dostawy butli z baz tlenu z innych regionów Polski, w których aktualnie notuje się mniej zachorowań, a co za tym idzie mniej hospitalizacji osób zakażonych koronawirusem" - dodano.

Inicjatywa rządu

"Przypominamy, że banki tlenu powstały jako inicjatywa rządowa w połowie listopada 2020 r. w związku z pogarszającą się sytuacją dotyczącą zabezpieczenia odpowiednich dostaw tlenu do szpitali. Aktualnie na terenie całego kraju działają 43 bazy tlenu, które mogą być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Na samym Mazowszu są 4 banki tlenu prowadzone przez Wojewodę (w Warszawie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce). W związku z tym zabezpieczenie w tlen mazowieckich szpitali nie jest w żaden sposób zagrożone" - zapewniono.

Urząd wyjaśnił, że "funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pracują w bankach tlenu 24 godziny na dobę" i są w stanie szybko dostarczyć butle do każdego szpitala, który zgłosi sytuację kryzysową, jeśli chodzi o zapas tlenu. Podkreślono, że banki tlenu to rozwiązanie alternatywne dla firm działających w tym obszarze.

"Jednocześnie informujemy, że aby jeszcze bardziej usprawnić dostarczanie tlenu do placówek medycznych, cysterny z firm obsługujących szpitale są pilotowane przez Policję" - dodano.

bas/prz TOK FM/Polsatnews.pl