Hurkacz w półfinale turnieju w Miami. Pierwszy taki sukces w karierze

Była to dziewiąta konfrontacja tych zawodników. Zajmujący 37. miejsce w światowym rankingu Hurkacz dopiero po raz drugi wygrał z piątym w tym zestawieniu Tsitsipasem. Wcześniej udało mu się to w drugiej rundzie turnieju w Montrealu w 2019 roku.

24-letni Polak po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału prestiżowych zawodów rangi Masters 1000. W dorobku ma zaś dwa tytuły wywalczone w imprezach ATP 250.

Hurkacz steps up and delivers! 🙌



It's a first ATP Masters 1000 semi-final for @HubertHurkacz as he rallies to upset Stefanos Tsitsipas 2-6, 6-3, 6-4.#MiamiOpen pic.twitter.com/GBjTYAhMY1