Deszcz, burze i ochłodzenie. Pogoda na czwartek

W czwartek o poranku nad północne regiony kraju wkroczy chłodny front atmosferyczny, który będzie z biegiem godzin wędrować na południe przynosząc rosnące zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a miejscami w południowych regionach także burze z gradem i porywistym wiatrem.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 10 stopni nad morzem do 21 stopni na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr początkowo południowo-zachodni, a następnie północno-zachodni, będzie umiarkowany i silny, w porywach do 30-40 km/h, podczas burz wzmagać się będzie do 70 km/h.

Ciśnienie jest podwyższone i jeszcze spada, po południu ustabilizuje się. Barometry pokażą w samo południe od 1013 hPa na Suwalszczyźnie do 1017 hPa na Ziemi Lubuskiej. Biomet wraz z pojawiającymi się opadami przejdzie w niekorzystny.

jo/ TwojaPogoda.pl