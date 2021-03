Nie noszą maseczek, a liczba zakażeń sukcesywnie spada. Teksas ogłasza sukces w walce z pandemią

Na początku marca gubernator Teksasu Greg Abbott zapowiedział pełne otwarcie stanu, tłumacząc to spadkiem liczby infekcji i hospitalizacji oraz postępującym procesem szczepień. Od 10 marca firmy powróciły do normalnej działalności, a maseczki nie są już wymagane w przestrzeniach publicznych.

Takie podejście spotkało się z krytyką innych polityków, m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który miał powiedzieć: "ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest myślenie neandertalczyków: »zapomnij o masce, wszystko jest w porządku«".

Dziś Abbott zaciera ręce z radości patrząc na statystyki, które wskazują na postępujący spadek zakażeń i liczby hospitalizacji. Liczba osób przebywających w szpitalach spadła do najniższego poziomu od października.

W sobotę stan zanotował 2292 nowych przypadków koronawirusa, średnio o 500 mniej niż notowano tydzień wcześniej. W styczniu rejestrowano tam dziennie nawet 14 tys. nowych przypadków.

Today Texas hit an all-time recorded low for the 7-day Covid positivity rate: 5.27%.



It's been below 6% for 5 days & below 10% for an entire month.



Covid hospitalizations declined again--now at the lowest level since October 3rd.



Vaccinations continue to increase rapidly.