Tajemnicza choroba mózgu. Lekarze nie znają przyczyny

Wszystkie 43 przypadki choroby wykryto w kanadyjskiej prowincji Nowy Brunszwik na wschodnim wybrzeżu kraju. U osób potwierdzano te same objawy o podłożu neurologicznym. To m.in utrata pamięci, halucynacje oraz atrofia mięśni, czyli zanik komórek mięśniowych.

Lekarzom nie udało się ustalić przyczyny wystąpienia objawów. Środowisko medyczne uważa, że ma do czynienia z nową chorobą. Jednocześnie jednak uspokaja, oceniając, że przy tak małej ilości przypadków "pytań jest więcej niż odpowiedzi".

Wyciekła notatka

Informacje o nowym schorzeniu były trzymane w tajemnicy. Opinia publiczna dowiedziała się o sprawie za sprawą ujawnionej notatki jednej z lokalnych agencji zdrowia.

ZOBACZ: Tajemnicza choroba pandy? Eksperci nie mogą postawić diagnozy

Notatka sugerowała, że obserwowane u pacjentów objawy mogą być powodowane przez znaną medycynie chorobę Creutzfeldta-Jakoba (CJD). To rzadkie i śmiertelne schorzenie mózgu, wywoływane przez nieprawidłowe białka - priony.

- Współpracujemy z różnymi grupami krajowymi i ekspertami; jednak w tej chwili nie zidentyfikowano wyraźnej przyczyny - głosiła treść ujawnionej notatki. Jak zaznacza "The Guardian" prowadzone zgodnie z tym zaleceniem badania przesiewowe nie wykazały jednak związku z CJD.

Szukanie przyczyny

- Nie mamy dowodów na to, że jest to choroba prionowa - powiedział naurolog dr Alier Marrero. Zespół naukowców stara się ustalić co wywołuje objawy. naukowcy sugerują także, że może to być przypadkowy związek podobnych objawów znanych i uleczalnych.

Początkowo, jak podkreślają lekarze, pacjenci skarżyli się na skurcze, bóle i złe samopoczucie. Zdaniem Marrero odpowiadało to schorzeniom o podłożu depresyjnym.

ZOBACZ: W Indiach pojawiła się tajemnicza choroba. Setki osób hospitalizowanych

Po dłuższym czasie, około 18-36 miesięcy u chorych zaczęły pojawiać się zaburzenia funkcji poznawczych, zaniki mięśni, a też ślinienie się i szczękanie zębami. Kilka osób zgłaszało, że ma halucynacje.

Kanadyjski przypadek

Nowe schorzenia potwierdzono dotychczas tylko w Kanadzie, na ternie prowincji Nowy Brunszwik, najwięcej na półwyspie Acadian, słabo zaludnionego regionu w północno-wschodniej części regionu.

W 2015 roku potwierdzono jeden przypadek nowego schorzenia. W 2019 roku było to już 11 przypadków, w minionym 2020 wykryto 24 zachorowania. Służby medyczne nie podają szczegółowych danych na temat cierpiących na nową chorobę. Potwierdzono natomiast pięć zgonów mających związek z objawami.

WIDEO - Pięć osób nie żyje. Panika na pogrzebie prezydenta Tanzanii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/zdr/ "The Guardian"