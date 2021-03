Mąż pił i bił, a teraz ją nęka. Musi ukrywać się z synami

Pani Dominika mieszka z dwoma synami w wynajętym mieszkaniu w Świętokrzyskiem. Od pięciu lat ucieka z dziećmi przed oprawcą.

- Mąż pobił mnie tak, że wylądowałam w szpitalu. Człowiek, jak ktoś go tak bije, to traci godność. Marzyłam o tym, że będziemy mieć normalny dom, że moje dzieci będą mieć wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa. Nie mają. Mój syn stanął w mojej obronie, ojciec złamał mu rękę - mówi "Interwencji".

- Najbardziej szkoda dzieci, które są małe i które dorastają w tej sytuacji ciągłego zagrożenia - dodaje Anna Augustyńska, znajoma pani Dominiki.

"Myślałam, aby tylko zasłonić syna"

Pani Dominika poznała swojego męża dwanaście lat temu. Początkowo w ich małżeństwie układało się dobrze. Niestety po kilku latach mężczyzna życie rodziny zmienił w koszmar. Alkohol i awantury stały się codziennością.

- Wszedł do pokoju, w którym spałam z 2-letnim synem i zaczął mnie bić. Uderzał mnie po całym ciele, bardzo mocno po twarzy. Mam niedowład jednej strony twarzy, miałam zwichniętą i zmiażdżoną szczękę, wybity ząb, złamany nos. Zakrywałam się ręką, miałam powybijane palce i myślałam wtedy, żeby tylko zasłonić syna - opowiada pani Dominika.

Kilka lat temu kobieta z dziećmi uciekła do ośrodka interwencji kryzysowej. Potem zaczęła wynajmować mieszkania, z dala od własnego domu. Choć rozpoczęła się sprawa karna przeciwko Rafałowi K. – mężczyzna nie odpuszczał.

- Nachodził mnie też w pracy, wielokrotnie zmieniałam miejsca zatrudnienia. Pobił mnie w autobusie, wyciągnął mnie z niego za włosy. Pani ze sklepu ukryła mnie w lokalu, bo nie wiem, co on by mi zrobił - wspomina pani Dominika.

Jej dom jest zdewastowany

Kilka miesięcy temu Rafał K. został skazany za znęcanie się nad rodziną.

- Sąd wymierzył karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby czterech lat. Jednocześnie w okresie próby nałożył już na osobę skazaną w tej sytuacji obowiązek opuszczenia lokalu mieszkalnego – mówi "Interwencji" Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Pani Dominika nie może wrócić do własnego domu, bo ten jest zdewastowany. Rafał K., pomimo wyroku i zakazu zbliżania się, nadal nęka rodzinę.

- Dla mnie są pewne rzeczy niezrozumiałe, uważam, że taka osoba powinna być w odosobnieniu, w więzieniu – mówi Anna Augustyńska, znajoma pani Dominiki.

- Zgłosiłam kuratorowi i do prokuratury, że złamał zakaz zbliżania. Dostał upomnienie pisemne - mówi pani Dominika.

Rafał K. obiecuje poprawę, ale jak twierdzi pani Dominika, robi to już kolejny raz. Kobieta jest na skraju wytrzymałości. Potrzebuje wsparcia.

- Chciałbym, żeby ojciec w końcu zostawił nas w spokoju, przestał nas nachodzić, nękać telefonami - mówi syn pani Dominiki.

