Portal ZPB: polscy działacze mogą usłyszeć zarzuty w czwartek i w piątek

Według informacji portalu Znadniemna.pl członkowie kierownictwa ZPB przebywają w mińskim areszcie Waładarka. Portal podaje również, że Biernacka i Tiszkowska spotkały się ze swoimi adwokatami. Adwokaci Poczobuta i Borys spotkali się ze swoimi klientami w poniedziałek.

Członkowie Zarządu Głównego ZPB Poczobut, Biernacka i Tiszkowska zostali zatrzymani 25 marca przez białoruską milicję w ramach sprawy karnej. Prezes Borys została zatrzymana dwa dni wcześniej w związku ze sprawą o "organizację nielegalnej imprezy masowej", za jaką władze uznały doroczny jarmark Kaziuki. 24 marca Borys została skazana na 15 dni aresztu.

Cała czwórka została następnie objęta postępowaniem karnym, o którym w czwartek poinformowała prokuratura generalna Białorusi. Dotyczy ono podżegania do nienawiści na tle narodowościowym i "rehabilitacji nazizmu".

Co im grozi?

Wskazany przez prokuraturę artykuł kodeksu karnego Białorusi (punkt 3 art. 130) jest zagrożony karą pozbawienia wolności od pięciu do 12 lat. Mówi on m.in. o celowych działaniach, mających na celu podżeganie do wrogości na tle rasowym, narodowościowym, religijnym.

Chodzi o czyny, którym "towarzyszy przemoc" lub które są popełnione przez osoby sprawujące oficjalne funkcje.

Punkt 3 dotyczy powyższych działań realizowanych przez grupę osób lub prowadzących do nieumyślnego spowodowania śmierci lub innych ciężkich konsekwencji.

Czym jest ZPB?

ZPB to największa na Białorusi organizacja mniejszości polskiej.

W 2005 roku władze w Mińsku pozbawiły ją rejestracji. Do celów statutowych działalności ZPB należy pielęgnowanie polskości, krzewienie polskiej kultury, nauka języka i opieka nad miejscami pamięci.

10 marca prokuratura w Brześciu wszczęła sprawę karną wobec tamtejszej działaczki polskiej i dyrektorki szkoły języka polskiego Anny Paniszewej. Sprawa również dotyczy rzekomej „rehabilitacji nazizmu”. Paniszewa przebywa w areszcie.

