"Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze został wybrany pan Michał Tusk, zamieszkały w Gdańsku. Wyżej wymieniony kandydat uzyskał niezbędną liczbę punktów. Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej spełnia wymagania i warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ma predyspozycje do pracy na powierzonym stanowisku" - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Informację potwierdził dyrektor ZTM Sebastian Zomkowski.

- Pan Michał Tusk nie został jeszcze zatrudniony w naszej instytucji, natomiast mogę potwierdzić, że wygrał konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. inwestycji. Jako jedyny złożył ofertę w tym konkursie i został wybrany - przekazał Zomkowski.

Jak podkreśla Michał Tusk, temat komunikacji publicznej jest mu bliski.

- O komunikacji miejskiej pisałem przez lata jako dziennikarz "Wyborczej", a od 5 lat zajmuję się nią zawodowo w ramach stworzonej przeze mnie firmy oraz obsługiwanej przez nią linii autobusowej z Gdańska do Bydgoszczy. Stwierdziłem, że jeśli jest okazja, to warto zaangażować się bezpośrednio w rozwój transportu miejskiego, z którego z resztą na co dzień korzystam - powiedział "Gazecie Wyborczej Trójmiasto" Michał Tusk.

Pracował w OLT Express, był dziennikarzem

Syn b. premiera pracował w przeszłości dla związanych z Amber Gold linii lotniczych OLT Express należących do Marcina P., twórcy piramidy finansowej. Przed komisją śledczą ds. Amber Gold potwierdził, że od 15 marca 2012 r. łączyła go z OLT Express umowa o świadczenie usług doradczych i menadżerskich. Od 16 kwietnia 2012 r. był też zatrudniony w Porcie Lotniczym Gdańsk na pełny etat, na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Do zakresu jego obowiązków należała tam m.in. współpraca z liniami lotniczymi operującymi do i z portu lotniczego.

Linie lotnicze OLT Express ogłosiły upadłość pod koniec lipca 2012 r. Z kolei w połowie sierpnia 2012 r. upadłość ogłosiła spółka Amber Gold.

Michał Tusk wcześniej był dziennikarzem "Gazety Wyborczej Trójmiasto" specjalizującym się w tematach komunikacyjnych i inwestycyjnych.

Założył własną firmę transportową GDN Express, która organizuje przewozy osób głównie na trasie z Bydgoszczy na gdańskie lotnisko.

dk/PAP