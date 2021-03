Irlandzkie puby mogą stać się centrami pracy zdalnej

Rządowy plan ożywienia wiejskich części Irlandii ma na celu tchnienie nowego życia w umierające miasta i wioski, przekształcając nieużywane opuszczone budynki i puby w centra pracy zdalnej.

Uruchomiony w poniedziałek program "Nasza przyszłość obszarów wiejskich: polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2021-2025" zawiera 150 zobowiązań. Zakłada on m.in., że w ciągu roku jedna piąta urzędników państwowych przeniosłaby się do pracy zdalnej wykonując ją w specjalnie oddelegowanych do tego celu miejscach lub we własnych domach. W związku z tym, planuje się utworzenie sieci 400 centrów pracy zdalnej, w tym tych przeznaczonych specjalnie dla sektora publicznego.

Plan przewiduje "znaczące" inwestycje w pracę zdalną, aby umożliwić ludziom życie i pracę w społecznościach wiejskich "niezależnie od tego, gdzie ma siedzibę ich pracodawca".

"Najbardziej ambitna polityka od dziesięcioleci"

Minister ochrony socjalnej i rozwoju obszarów wiejskich Heather Humphreys powiedziała na konferencji prasowej, że bezprecedensowe zmiany narzucone ludziom przez pandemię stwarzają nowe możliwości pracy, a plan "jest najbardziej ambitną i transformacyjną polityką dla wiejskiej Irlandii od dziesięcioleci". - W miarę jak wychodzimy z pandemii Covid-19, nowa polityka polega na maksymalizacji ożywienia gospodarczego we wszystkich częściach kraju i zapewnieniu lepszej jakości życia ludziom mieszkającym i pracującym na obszarach wiejskich - podsumowała. - Być może puby mogą być wykorzystywane do różnych celów w ciągu dnia? To mogą być miejsca do pracy, mogą to być różne przestrzenie użyteczne społecznie - stwierdziła. Jednym z ważniejszych wyzwań rządu będzie rozwój sieci szerokopasmowych, gdyż wielu mieszkańców peryferii uskarża się na problemy z dostępem do internetu.

emi/ bbc.com, rte.ie