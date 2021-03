Pożar rafinerii w Indonezji. Ewakuowano co najmniej 500 osób

Władze wezwały mieszkańców do zachowania spokoju i trzymania się z dala od ognia. Czterech mieszkańców doznało poparzeń i jest leczonych w szpitalu regionalnym w Indramayu - podaje agencja AP.

An explosion has hit the Balongan oil refinery in Indonesia's Indramayu region, local media say, as videos uploaded online show an enormous fire that users say is from the blast pic.twitter.com/gnB4kwQ5dd