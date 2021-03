Bezpłatne tampony i podpaski w szkołach. "Chcemy zapewnić uczennicom komfort"

W ponad 200 placówkach oświatowych, ale i bursach i przy basenach, miasto Kraków zamontuje różowe skrzyneczki, które zapewnią dziewczynom dostęp do darmowych artykułów higieny menstruacyjnej.

"Chcemy zapewnić uczennicom komfort w czasie edukacji i zagwarantować powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej. Naszym celem jest także edukowanie w tym temacie, tworzenie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni szkolnej i budowanie solidarności" - zapowiedziała w piątek w mediach społecznościowych pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej Nina Gabryś. Dodała, że na zakup środków w jednostkach edukacyjnych zostaną zagwarantowane odpowiednie fundusze.

Oprócz szkół, domów kultury, burs i basenów Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w akcję zaangażowane zostało także Muzeum Krakowa - różowe skrzyneczki w jego oddziałach pojawią się przede wszystkim z myślą o odwiedzających placówkę wycieczkach szkolnych.

Zgodnie z zapowiedziami, w przyszłości różowe skrzyneczki miasto zamontuje też w miejscach wsparcia dla kobiet w kryzysie bezdomności.

Ograniczenie prawa do edukacji i wolności

Według danych przywołanych przez krakowski magistrat, ponad jedna piąta dziewczynek w Polsce ze względu na brak dostępu do środków higieny osobistej opuszcza zajęcia w szkole, a 10 proc. nie wychodzi w tym czasie z domu. Powoduje to - jak czytamy na stronie internetowej urzędu miasta - ograniczenie podstawowego prawa do edukacji i wolności i dlatego Kraków postanowił zaangażować się w ogólnopolską akcję "Różowa skrzyneczka".

W Polsce pojawiły się w ostatnim czasie setki różowych skrzyneczek, które zapewniają kobietom i dziewczynkom dostęp do bezpłatnych podpasek i tamponów.

Mapę miejsc, w których znajdują się różowe skrzyneczki można zobaczyć tutaj

WIDEO - Sośnierz do Lubnauer: jeśli pani chce, to proszę siedzieć w norze, nikt nie każe chodzić do kościoła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk//PAP/Polsatnews.pl