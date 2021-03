Sachajko: "dobre" rozmowy Kukiz'15 z PiS

Rozmowy z PiS są dobre, teraz czekamy na ich poprawki do naszych projektów ustaw. Jak dostaniemy konkrety, to zrobimy spotkanie i z prawnikami, i politykami, aby nie było niespodzianek - powiedział poseł Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko.

Rozmowy między Prawem i Sprawiedliwością a Kukiz'15 toczą się na kilku poziomach: politycznym - między szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim a posłem Stanisławem Tyszką, legislacyjnym - pomiędzy szefem Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem a Jarosławem Sachajko, a także już pomiędzy samymi liderami prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Pawłem Kukizem.

Jak podkreśla Sachajko, "rozmowy są dobre". "Rozmowy trwają, codziennie się kontaktujemy w konkretnych problemach. Teraz czekamy na ich poprawki do naszych ustaw" - powiedział i dodał, że to dotyczy m.in. projektu ustawy antykorupcyjnej, ale także projektu ws. konopi siewnych i medycznych. - Uzgodnienie projektu, żeby on przeszedł przez Sejm, to jest duża praca i dotyczy wielu ministerstw - podkreślił.

ZOBACZ: Paweł Kukiz w Zjednoczonej Prawicy? "Dopuszczam taką możliwość"

- Jak dostaniemy konkretny, poprawiony projekt to zrobimy spotkanie i z prawnikami, i politykami, aby nie było niespodzianek - dodał poseł Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia.

Sachajko zaznacza też, że największe szanse na powodzenie w przypadku wprowadzenia do porządku prawnego instytucji sędziów pokoju, o co Kukiz'15 zabiega od dawna, ma projekt, który może powstać podczas obrad powołanego przy Kancelarii Prezydenta zespołu, którym kieruje prof. Piotr Kruszyński, rekomendowany przez Pawła Kukiza.

Polityk podkreśla, że rozmowy między jego ugrupowaniem z PiS dotyczą współpracy programowej, wspierania ważnych dla obu stron projektów ustaw, a nie na temat wstępowania do klubu. Równolegle Kukiz'15 rozmawia o takiej współpracy z Porozumieniem Jarosława Gowina.

WIDEO - Rząd ma plan na przewożenie pacjentów. "Będą użyte śmigłowce wojskowe" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/PAP/Polsatnews.pl