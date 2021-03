Bez zmian w dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodziców. Komu przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który został przedłużony do 11 kwietnia będzie przysługiwał na dokładnie takich samych zasadach, jak do tej pory - przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu na mocy rozporządzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 11 kwietnia.

- Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w kraju i rozszerzenie obowiązujących obostrzeń Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie. To oznacza, że rodzice będą mogli z niego korzystać do 11 kwietnia br. Wiemy, jak ważna dla rodziców jest to kwestia - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Maląg: nie zmieniają się zasady

Zaznaczyła, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dokładnie takich samych zasadach, jak do tej pory. - Rodzice o opiekunowie nie muszą się o nic martwić, nic się w tym zakresie nie zmienia - dodała.

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały. Będzie on przysługiwał także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje także rodzicom dzieci do 18 lat, jeżeli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i do 24 lat, gdy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wynosi 80 procent wynagrodzenia

Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

hlk/PAP/Polsatnews.pl