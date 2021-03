Odnalazł się zaginiony 11-latek z Wrocławia. Zatrzymano trzy osoby

11-letni chłopiec zaginął w czwartek. Wyszedł wówczas z domu na terenie Starego Miasta i nie było z nim żadnego kontaktu.

ZOBACZ: 13-letnia Nicola odnaleziona dzięki internautom

Jak poinformowała w sobotę policja, funkcjonariusze odnaleźli chłopca. "Po publikacji informacji o poszukiwaniach 11-latka, do policjantów wpływały różnego rodzaju wiadomości i każda z nich od razu była weryfikowana oraz sprawdzana, ale nie miały one bezpośredniego wpływu na skutek poszukiwań. Chłopca odnaleźli policjanci w jednym z mieszkań na terenie miasta, a później cały i zdrowy trafił do placówki opiekuńczej, w której decyzją sądu powinien przebywać" - podała wrocławska policja.

Zostały zatrzymane trzy osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. "Ich związek ze sprawą pozbawienia wolności nastolatka jest teraz sprawdzany przez policjantów z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto i prokuraturę" - informują funkcjnariusze.

WIDEO - "Debata Dnia": służba zdrowia w obliczu trzeciej fali koronawirusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/sgo/Polsatnews.pl