Nowy dom i nowe życie dla matki 15 dzieci z Wierzbicy. Jeszcze półtora roku temu sąd chciał odebrać 11 najmłodszych, bo kobieta nie miała warunków by, je wychowywać. Dziś rodzina nie tylko jest razem, ale też zaczyna nowe życie w nowym domu. Jej problem nagośniły "Wydarzenia".

Choć właściwie wszystko było jasne, tuż przed samą uroczystością czuć było niepewność. - Rodzina jest zdystansowana, nie wierzą do końca, że ten dom będzie należał do nich - mówił Dariusz Blocher, prezes Budimex S.A., tuż przed przekazaniem kluczy do budynku.

Chwilę później rezerwa stopniała. Dla pani Magdaleny to wymarzony happy end w dramatycznej walce o los rodziny - własny, nowy dom dla niej i jej jedenaściorga dzieci. Czworo pozostałych jest już pełnoletnich.

Budowa w cieniu pandemii

Rok temu Wydarzenia Polsatu jako pierwsze alarmowały, że sąd chce odebrać matce do ich wychowywania. Powodem miał być brak warunków mieszkaniowych. Cała rodzina miała dla siebie zaledwie dwa pokoje.

Rodzinę wsparło Ministerstwo Sprawiedliwości. Sąd zmienił zdanie, a historia rodziny trafiła do serc widzów.

Prywatna firma postanowiła przy wsparciu innych ludzi dobrej woli wybudować pani Magdzie i jej dzieciom nowy dom.

- Wszystkie prace projektowe, uzgodnienia, pozwolenia trwały w czasie pandemii, więc urzędu nie działały tak szybko. Sama budowa to jest 133 dni, z wykończeniem - powiedział Dariusz Blocher.

Cztery łazienki, duży stół

W domu każdy ma miejsce dla siebie. - Mamy dużą kuchnię, pralkę, suszarkę, miejsce do wspólnych posiłków, cztery łazienki. Zmieszczenie takiego dużego stołu i takiej ilości krzeseł to było wyzwanie - powiedziała projektantka wnętrz Maja Chęcińska.

W trakcie uroczystości wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zaapelował do dzieci pani Magdaleny. - Żebyście zawsze swoją mamę wspierali, zawsze jej pomagali, bo ona o was walczyła - mówił.

- Cieszę się, że dzieci będą miały lepsze warunki - powiedziała kobieta.

