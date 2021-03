"Spiegel": Bundestag po raz kolejny stał się celem rosyjskich hakerów

Hakerzy najwyraźniej znowu zaatakowali polityków - pisze w piątek portal tygodnika "Spiegel". Według informacji portalu dotyczy to siedmiu posłów do Bundestagu i 31 posłów do parlamentów krajowych. Władze bezpieczeństwa podejrzewają, że za atakiem stoją rosyjskie służby specjalne GRU.