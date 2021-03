Premier: Polska przynagla KE, aby przybyło do nas jak najwięcej szczepionek

Polska przynagla Komisję Europejską, aby przybyło do nas jak najwięcej dawek szczepionek przeciw Covid-19 - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki. W ciągu najbliższych pięciu tygodni dojedzie do nas około 7 mln, a może nawet trochę więcej szczepionek - dodał.

Premier podkreślił w piątek na konferencji prasowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, że w podczas czwartkowego spotkania Rady Europejskiej temat epidemii i szczepionek był tematem numer jeden.

- Także na tym spotkaniu wieczornym z panem prezydentem USA Joe Bidenem rozmawialiśmy właśnie o Covid-19, o szczepieniach. I o tym, żeby wreszcie osiągnąć odporność zbiorową - dodał Morawiecki.

"Polska przynagla Komisję Europejską"

I dlatego, podkreślił, że "Polska przynagla Komisję Europejską, aby do nas tutaj przybyło jak najwięcej dawek (szczepionek), ponieważ szpital taki jak ten, jednostki takie, jak te w całej Polsce, rozsiane, jest ich bardzo wiele. Łącznie wszystkich punktów szczepień jest ponad 6,5 tys." - mówił szef rządu.

ZOBACZ: Rejestracja dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem? Dworczyk: będzie szereg zmian

- Mówią mi, że gdybyśmy mieli tylko dawki, to możemy szczepić pięć razy więcej osób niż dzisiaj. I w ciągu miesiąca, dwóch zaszczepić wystarczającą część populacji, żeby osiągnąć odporność zbiorową - zaznaczył premier.

Jak zapewnił, "do tego dążymy". - I mam nadzieję, że w najbliższych pięciu, ośmiu tygodniach osiągniemy bardzo wysoki poziom, bo już wiem, że w ciągu najbliższych pięciu tygodni dojedzie do nas około 7 mln, a może nawet trochę więcej, szczepionek - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Bardzo krytyczna faza walki z COVID-19"

- Jesteśmy dzisiaj w trakcie bardzo krytycznej fazy walki z COVID-19. Fazy, którą możemy przezwyciężyć przede wszystkim dzięki szczepionkom, dzięki szczepieniom, dzięki dobrej organizacji procesu szczepień, ale także dzięki dostępnym dawkom, dostępnym szczepionkom. Taką bardzo dobrą, mogę powiedzieć znakomitą organizację procesu szczepień mogłem dzisiaj, tutaj zaobserwować - powiedział premier w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Morawiecki pochwalił organizację szczepień w szpitalu, gdzie dziennie szczepionych jest 2,5 tys. osób, a możliwości szczepienia sięgają ponad 20 tys.

"To są miejsca bardzo potrzebne"

Odniósł się też do szpitala tymczasowego we Wrocławiu na ul. Rakietowej. - Może należałoby ten przymiotnik "tymczasowy" wykreślić z tej nazwy, ponieważ ten szpital odpowiada wszystkim wysokim, należytym standardom prowadzenia działalności medycznej w ramach służby zdrowia - zauważył szef rządu.

ZOBACZ: Istnieje związek między szczepieniem przeciwko grypie i zachorowaniami na CoVID-19

Jak dodał, szpitale tymczasowe "to są miejsca bardzo potrzebne". - Te szpitale tymczasowe, szpitale rezerwowe, które jeszcze parę miesięcy temu rzeczywiście stały puste i były słowa krytyki, że po co budujemy, skoro one stoją puste, dziś, trzeba powiedzieć, niestety, też i na szczęście, one mogą służyć ludziom i one nie stoją puste, ponieważ są bardzo potrzebnym elementem leczenia COVID-19 - podkreślił premier.

laf//PAP