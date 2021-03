Karnet na siłownię za... niezaszczepienie się. "Wierzymy w ćwiczenia i dietę"

Na całym świecie prywatne firmy przyłączają się do kampanii propagujących szczepienia. W Izraelu zachęcano młode osoby darmowym, bezalkoholowym drinkiem. Z kolei w Stanach Zjednoczonych za pokazanie certyfikatu potwierdzającego szczepienie, sieć Krispy Kreme oferuje darmowe pączki.

Swoją odpowiedź na kolejne akcje przygotował Ian Smith. Właściciel siłowni Atilis Gym w Bellmawr w New Jersey w maju 2020 r. otworzył biznes sprzeciwiając się obostrzeniom wprowadzonym przez gubernatora Phila Murphy'ego. Smith podobne akcje organizował również w kolejnych miesiącach - łącznie nałożono na niego 130 tys. dolarów kary.

Teraz kontrowersyjny przedsiębiorca wpadł na kolejny pomysł promocji swojej siłowni.

"W świetle tego, że Krispy Kreme oferuje swoim klientom darmowe pączki za przyjęcie szczepionki, my w The Atilis Gym rozdajemy darmowe członkostwa wszystkim, którzy się nie zaszczepili" - napisał na Twitterze we wtorek.

In light of @krispykreme giving free donuts for receiving the CVD shot, here at @TheAtilisGym we are giving out free memberships to all who don’t get vaccinated. We believe in health - the real way - exercise, good diet, plenty of Vitamin D, Zinc, and an environment to destress.