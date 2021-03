"Jeśli pani chce, proszę siedzieć w norze". Sośnierz do Lubnauer ws. kościołów

- W kościołach ludzie się zarażają i w kościołach nie są przestrzegane zasady. Jeżeli sam Kościół nie potrafi się przypilnować, to powinny kościoły być zamknięte - oceniła w "Debacie Dnia" posłanka KO Katarzyna Lubnauer. - Jeżeli pani chce siedzieć w norze i nie wychodzić, to niech pani siedzi - nikt pani nie każe chodzić na baseny i do kościoła - odpowiedział poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.