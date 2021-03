W szpitalu przebywało 78 pacjentów leczonych na Covid-19. Jak podaje dziennik "The Hindu", jak dotąd zlokalizowano 46 z nich.

Zginęło 10 osób

Co najmniej 10 osób zginęło, w tym sześciu pacjentów. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. W akcji gaszenia udział wzięło 20 wozów strażackich.

2 die after fire breaks out at Covid Hospital in Mumbai on March 25 midnight. 70 covid patients rescued and shifted to another hospital. India Ahead’s Darmendra Kumar gives more detail @Palaksharmanews pic.twitter.com/yEhrZ8RLbp