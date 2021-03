Studentce przeszczepiono ręce mężczyzny. Z czasem zmieniły kolor i stały się "bardziej kobiece"

20-letnia mieszkanka Indii doznała poważnych obrażeń w wypadku komunikacyjnym. Lekarze musieli jej amputować obie ręce. Bardzo szybko udało się jednak przeprowadzić udany przeszczep kończyn, których dawcą był młody mężczyzna. Po trzech latach kobieta zauważyła, że skóra na przeszczepionych częściach ciała zmieniła odcień oraz że stały się one "bardziej kobiece".

Sprawę opisuje dziennik "The Indian Express". Młoda kobieta straciła ręce na wysokości powyżej łokci. Miała jednak dużo szczęścia, bo błyskawicznie udało się znaleźć dawcę. Okazał się nim 20-letni rowerzysta, który poniósł śmierć w innym wypadku drogowym.

Trwająca ponad 13 godzin operacja, w której brało udział 20 chirurgów, stała się pierwszym w Azji przeszczepem rąk między kobietą a mężczyzną.

- Po przeszczepie kolor skóry był bardzo ciemny, ale teraz pasuje do mojego odcienia. Czuję się jak z moimi własnymi rękami - stwierdziła trzy lata późnej Shreya Siddanagowda.

Pierwszy taki przypadek na świecie?

Lekarze są zdumieni tą niezwykłą obserwacją i uważają, że zmiana koloru skóry Shreyi może być pierwszym takim przypadkiem na świecie.

- W ciągu około roku kanał limfatyczny między dłonią dawcy a ciałem gospodarza otwiera się całkowicie, aby umożliwić przepływ płynów. Możliwe jest, że komórki produkujące melaninę powoli zastępują komórki dawcy. A to doprowadziło do zmiany - powiedziała chirurg plastyczna dr Mohit Sharma, która była częścią zespołu przeprowadzającego operację.

Dłonie stały się "bardziej kobiece"

Studentka zaobserwowała również, że dzięki intensywnej 1,5-rocznej fizjoterapii muskularne kończyny, zaczęły "maleć". Według ekspertów, którzy potwierdzają to odkrycie, wskutek ćwiczeń nadmiar tłuszczu z kończyny pochodzącej od dawcy powoli się rozpuszczał, aby dopasować do szczuplejszej części ciała. Dziewczyna uważa także, że dłuższe i bardziej smukłe stały się jej palce. - Upodobniły się do kobiecych, nadgarstek jest mniejszy - potwierdziła matka Siddanagowdy.

- Nerwy zaczęły wysyłać odpowiednie sygnały, a mięśnie funkcjonują zgodnie z potrzebami organizmu. Mężczyzna będzie miał funkcję mięśni inną niż kobieta. Dlatego mięśnie w dłoni mogły zacząć dostosowywać się do kobiecego ciała - uważa fizjoterapeuta Ketaki Doke, która pracuje z Shreyą.

Lekarze zgodnie przyznają, że zaskoczyły ich efekty przeszczepu w którym dawca i biorca to osoby różnych płci.

