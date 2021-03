Pokazał uczniom karykaturę Mahometa. Przed szkołą zebrali się rozwścieczeni rodzice

W czwartek w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania sprzed szkoły w Batley w hrabstwie West Yorkshire. Widać na nim, jak kilkudziesięciu muzułmanów protestuje i skanduje hasła wzywające do zwolnienia nauczyciela i dyrektora placówki.

Według protestujących, jeden z nauczycieli miał pokazać dzieciom "obraźliwe karykatury" przedstawiające proroka Mahometa. Część mediów informuje, że prawdopodobnie były to prześmiewcze podobizny proroka, które rozpowszechniane przez francuski tygodnik "Charlie Hebdo".

#UK

Muslims are protesting outside Batley Grammar School in Yorkshire because a teacher has 'allegedly' used an 'inappropriate' resource during a lesson.

A mob of offended Muslim men have gathered outside the school chanting Allahu Akbar.

Are they there to intimidate or protest? pic.twitter.com/VJPLJB5G4b