W nocy z soboty na niedzielę czeka nas zmiana czasu z zimowego na letni. O godz. 2:00 przestawimy zegarki na godz. 3:00. Wówczas w trasie będzie dwanaście pociągów PKP Intercity. Czas, w jakim przejadą od pierwszej do ostatniej stacji nie zmieni się, lecz przewoźnik informuje, że składy spóźnią się... teoretycznie.

Zmiana czasu nastąpi w najbliższy weekend w nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca. Jak informuje PKP Intercity, wiąże się to z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy, który nie wpłynie jednak na czas przejazdu pociągów.

ZOBACZ: Nocne życie w pociągu. Co czyha za zasłoną przedziału?

Dwanaście składów PKP Intercity, które będą kursować w tę noc, dojadą one do stacji docelowych około godziny później niż w dni poprzedzające i kolejne. "Będzie to opóźnienie jedynie teoretyczne" - zastrzegł państwowy przewoźnik.

"Karkonosze" przyjadą o 1:59, odjadą o 3:01

Przykładem jest pociąg IC Karkonosze relacji Jelenia Góra - Białystok, który w noc z soboty na niedzielę przyjedzie na stację Zduńska Wola o godz. 1:59 czasu zimowego, a po dwóch minutach postoju wyjedzie z niej o godz. 3:01 czasu letniego.

Pozostałymi pociągami, które "teoretycznie" spóźnią się o godzinę będą:

TLK 35170/1 Karpaty relacji Kraków Główny – Gdynia Główna;

TLK 53170/1 Karpaty relacji Gdynia Główna – Kraków Główny;

TLK 83170/1 Ustronie relacji Kołobrzeg – Kraków Główny:

TLK 38170/1 Ustronie relacji Kraków Główny – Kołobrzeg;

TLK 18170/1 Uznam relacji Warszawa Wschodnia – Świnoujście;

TLK 81170/1 Uznam relacji Świnoujście – Warszawa Wschodnia;

TLK 45170/1 Rozewie relacji Bielsko-Biała Główna – Gdynia Główna;

TLK 54170/1 Rozewie relacji Gdynia Główna – Bielsko-Biała Główna;

IC 38172/3 Przemyślanin relacji Przemyśl Główny – Świnoujście;

IC 83172/3 Przemyślanin relacji Świnoujście – Przemyśl Główny;

IC 16170/1 Karkonosze relacji Białystok – Jelenia Góra.

Informacje na temat dokładnych godzin kursowania pociągów w nocy z 27 na 28 marca br. można uzyskać m.in. za pośrednictwem strony intercity.pl, poprzez infolinię pod numerem 703 200 200 oraz u konduktorów.

WIDEO - Majątek Daniela Obajtka. Prezes Orlenu ujawnił dokumenty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ polsatnews.pl, PAP