Stancję zamienili na areszt. Marihuaną doprawiali ciastka i... zupę

Blisko kilogram narkotyków znaleźli kryminalni z Tomaszowa Lubelskiego, gdy zainteresowali się informacją o narkotykach na stancji.

"Z informacji, do której dotarli policjanci wynikało, że w jednej z wynajmowanych stancji mogą znajdować się narkotyki. Kiedy przed kilkoma dniami pojechali pod wskazany adres, z mieszkania właśnie wychodziło dwóch mężczyzn. Policjanci przy wynajmującym stancję 19-latku znaleźli amfetaminę i haszysz" - poinformowała starsza aspirant Agnieszka Leszek z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Okazało się, że mężczyźni kilka dni przed zatrzymaniem wrócili z Holandii, przywożąc prawie kilogram narkotyków. Susz marihuany, amfetaminę i haszysz ukryli.

Mundurowi przeszukali więc miejsce zamieszkania 29-latka z gminy Łaszczów. "Na miejscu zabezpieczyli kilka tysięcy działek narkotyków, takich jak marihuana i haszysz oraz wagę elektroniczną. W jednym ze znalezionych dużych pojemników znajdował się zmielony susz marihuany, którym jak się okazało, 29-latek doprawiał pieczone przez siebie ciastka oraz zupę" - dodała st. asp. Leszek.

Dodatkowo śledczy ustalili, że 19-latek jest poszukiwany dwoma listami gończymi i dwoma nakazami doprowadzenia wydanymi przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim.

29 latkowi za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia. Z kolei młodszemu z mężczyzn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Obaj usłyszeli zarzuty, a sąd przychylił się do wniosku o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla zatrzymanych.

Mężczyźni byli wcześniej już znani policji.

