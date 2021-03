"Ostatni komentarz w wiadomej sprawie". Żulczyk oskarżony o znieważenie Dudy

"13 czerwca 2020 roku ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, na spotkaniu z wyborcami w Brzegu, wypowiedział słynne już zdanie »LGBT to nie ludzie, to ideologia« - odczłowieczając przy tym w paskudny sposób miliony Polaków. (…) Jak dotąd, żadna prokuratura nie wystosowała przeciwko prezydentowi żadnego aktu oskarżenia" - napisał na Facebooku Jakub Żulczyk, oskarżony o znieważenie głowy państwa.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia w sprawie znieważenia Prezydenta RP na jednym z serwisów społecznościowych - poinformowała w poniedziałek warszawska prokuratura okręgowa. Chodzi o pisarza Jakuba Żulczyka i jego komentarz do wpisu Andrzeja Dudy po wyborach prezydenckich w USA.

Pisarz nazwał wtedy prezydenta "debilem".

- W ocenie prokuratury użyte przez podejrzanego określenie jest obraźliwe. Niedopuszczalne jest uznanie użytego słowa za merytoryczną krytykę, akceptowalną w ramach konstytucyjnej wolności wypowiedzi - przekazała prokuratura. Zgodnie z Kodeksem karnym, "kto publicznie znieważa Prezydenta RP, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

"Odczłowieczył w paskudny sposób miliony Polaków"

Żulczyk odniósł się do tego w poniedziałkowym wpisie na Facebooku.

Opublikowany przez Jakuba Żulczyka Poniedziałek, 22 marca 2021

We wtorek dodał - jak określił - "jak na razie ostatni komentarz w wiadomej sprawie wiadomego oskarżenia".

"13 czerwca 2020 roku ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, na spotkaniu z wyborcami w Brzegu, wypowiedział słynne już zdanie »LGBT to nie ludzie, to ideologia« - odczłowieczając przy tym w paskudny sposób miliony Polaków, którzy na co dzień i tak narażeni są w Polsce na przemoc, fizyczną i werbalną, oraz pozbawieni wielu praw człowieka, takich jak prawo do zalegalizowania związku, wspólnego rozliczania podatków, dostępu do informacji o stanie zdrowia partnera, etc. Pobicia i napaści na osoby LGBT są w Polsce na porządku dziennym. Jak dotąd, żadna prokuratura nie wystosowała przeciwko prezydentowi Dudzie żadnego aktu oskarżenia. Tyle ode mnie" - napisał.

Opublikowany przez Jakuba Żulczyka Wtorek, 23 marca 2021

Terlecki: to jest sprawa trudna

- Z pewnością odbędzie się w tej sprawie odpowiednie postępowanie sądu; nie przypuszczam, żeby ktoś posunął się do wyroku ciężkiego więzienia, ale jakieś zadośćuczynienie powinien autor tej obelgi ponieść - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki, komentując akt oskarżenia przeciwko Żulczykowi.

Dodał, że "to jest sprawa trudna, bo z jednej strony wszyscy jesteśmy za tym, żeby bronić wolności słowa i wypowiedzi".

- Z drugiej - obraza głowy państwa powinna być w jakiś sposób, może nie tyle karana, co powinniśmy działać tak, aby nie miało to miejsca - zaznaczył.

