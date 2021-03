Kuriozalny nokaut. Zawodnik myślał, że walka została przerwana

Stawką starcia Paula Hylanda Juniora i Maxima Hughesa podczas gali w Boltonie był tytuł mistrza Wielkiej Brytanii w wadze lekkiej.

W ósmej rundzie pojedynku, po serii ciosów Hughesa, Paul Hyland Junior zgiął się w pół i wydawało się, że zaraz padnie na matę. Sędzia ringowy przerwał pojedynek. Hyland jednak nie upadł, tylko odwrócił się i zaczął wracać do swojego narożnika.

Niespodziewany cios

Widząc to, sędzia natychmiast wznowił walkę. Wtedy Hughes doskoczył do rywala i mocnym ciosem powalił go na deski. Sędzia rozpoczął odliczanie do 10. Hyland wstał przed upływem czasu, jednak sędzia nie pozwolił mu kontynuować walki i przerwał pojedynek.

Mimo protestów narożnika pokonanego zawodnika, werdykt nie został zmieniony i to Maxim Hughes zdobył pas mistrza kraju. Całą sytuację można zobaczyć na poniższym wideo. Początek walki od 2:28:30, moment uderzenia od 3:04:20.

- Niektórzy ludzie mogą to nazwać szczęściem, ale ja nazywam to latami ciężkiej pracy, która się opłaciła. Wykorzystałem swoją okazję, kiedy się pojawiła - powiedział po walce Maxi Hughes.

