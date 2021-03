Afera w diecezji opolskiej. Biskup Czaja odpiera zarzuty Scheuring-Wielgus

Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej, odpiera zarzuty Joanny Scheuring-Wielgus. Zadaniem posłanki Lewicy miał on szantażować i grozić jednemu z księży. W zamian za nocne spotkanie duchowny Rafał C. miał otrzymać zgodę na przeniesie do innej parafii. - Motyw widzę jeden, zemsta - twierdzi biskup.