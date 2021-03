KE: zainicjujemy formalną procedurę rozwiązywania sporów z AstraZeneką

- Zamierzamy wysłać formalne pismo do AstraZeneki, co pozwoli rozpocząć dialog z przedsiębiorstwem w ramach procesu rozwiązywania sporów. Będziemy konsultować się z państwami członkowskimi, żeby móc wysłać ten list najszybciej, jak to możliwe - powiedział rzecznik Komisji.

- Jest to procedura przewidziana przez kontrakt zawarty między Komisją a firmą - dodał.

ZOBACZ: Szczepionki AstraZeneki. Głos zabrała Światowa Organizacja Zdrowia

Dopytywany, jakich rezultatów spodziewa się po liście, zaznaczył, że 20 dni później powinno dojść do spotkania na szczeblu dyrektorów zarządzających, którzy będą próbować "w dobrej wierze" rozwiązać konflikt "w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników".

- Jeśli uznamy, że konieczna jest rozmowa o kolejnych krokach, to zrobimy je we właściwym czasie. (...) Dziś podejmujemy taki krok, zobaczymy gdzie nas to doprowadzi - podkreślił Eric Mamer.

Kontrakt z firmą

Kontrakt z AstraZeneką przewiduje, że w wypadku, gdy konflikt nie zostanie rozwiązany polubownie, sprawa może zostać skierowana do belgijskiego sądu.

W środę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała, że według obecnych zapowiedzi szwedzko-brytyjski koncern ma dostarczyć do końca pierwszego kwartału br. 30 mln dawek swojego preparatu. Pierwotne zobowiązanie AstraZeneki wynosiło 90 mln dawek w pierwszym kwartale.

emi/ PAP