Boniek: Milik będzie mógł zagrać z Anglią. Paszport dyplomatyczny dla Lewandowskiego?

Kluby francuskiej ekstraklasy i jej zaplecza nie będą zwalniać swoich piłkarzy na planowane w marcu mecze międzypaństwowe, rozgrywane poza Unią Europejską. Może to oznaczać, że Arkadiusz Milik z Olympique Marsylia nie będzie mógł zagrać 31 marca z Anglią w Londynie.

Innego zdania jest prezes PZPN, który w rozmowie z Interią zapewnia, że Milik wystąpi na Wembley.

Rozmowa z prezesem francuskiej federacji

- Rozmawiałem dziś z prezesem francuskiej federacji Noelem le Graetem. Powiedział mi, jakie dokumenty musimy przygotować i jakich warunków przestrzegać, żeby Milik mógł grać w Londynie. Obostrzenia wprowadzane przez francuskie kluby mają zabezpieczyć przede wszystkim tych piłkarzy, którzy mieli grać w Afryce eliminacje Pucharu Narodów - powiedział Zbigniew Boniek.

Prezes PZPN odniósł się również do sytuacji grających na co dzień w Niemczech Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech, po powrocie z Wielkiej Brytanii należy przejść 10-dniową kwarantannę. Po złagodzeniu przez FIFA piłkarskich przepisów, kluby mają możliwość "odrzucić" powołanie do reprezentacji dla zawodnika, jeżeli istnieje ryzyko kwarantanny po jego powrocie do klubu.

Według Bońka wszelkie dywagację na ten temat są przedwczesne, bo "sytuacja dynamicznie się zmienia".





"Robimy co w naszej mocy"

- 28 marca rząd niemiecki zmieni przepisy dotyczące obostrzeń, więc to, co dziś mówimy, jest tylko dywagacjami. Nie bijmy piany, nie wprowadzajmy dezinformacji - przypomniał.

- My robimy, co w naszej mocy, by na Wembley zagrali - stwierdził. - Można Lewandowskiemu wyrobić paszport dyplomatyczny. Wtedy obostrzenia nie będą go dotyczyły. Oczywiście żartuję - powiedział.

Prezes PZPN jednoznacznie wykluczył natomiast przeniesienie meczu z Anglikami na neutralny teren. - Nie ma do tego żadnych podstaw. My mamy kłopot, któremu Anglicy nie są winni - stwierdził.

Biało-czerwoni rozpoczną eliminacje MŚ od meczu z Węgrami w Budapeszcie 25 marca - będzie to debiut Portugalczyka na ławce trenerskiej Polski. Następnie Polacy zagrają z Andorą w Warszawie 28 marca oraz z Anglią w Londynie 31 marca.

dk/ Interia