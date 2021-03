- Pani Irena zawsze się uśmiecha, jest serdeczna dla wszystkich - zapewnia jedna z klientek.

Choć życie jej nie rozpieszcza - cierpi na przewlekłe zapalenie tętnic, przeszła amputację nogi - ciężar niepełnosprawności dźwiga od ponad 20 lat, chce - jak mówi - uczciwie zarabiać na życie.

- Jak teraz było to siedzenie w domu, to myślałam że zwariuję - mówi reporterce "Wydarzeń" pani Irena. - Ja jestem przyzwyczajona do pracy z ludźmi. W ogóle do pracy jestem przyzwyczajona - podkreśla.

Oksana pracuje w pobliskiej kawiarni. Irenę Mierzejewską nazywa "babcią". Codziennie piją razem kawę, a czasami jedzą wspólnie posiłek.

- Rano jak przychodziłam do pracy, to przygotowuję dla babci kawę lub herbatkę. Zawsze muszę się z nią przywitać - opowiada Oksana.

"Trzeba wspierać takich ludzi"

Historię starszej kobiety opisał jeden z internautów. Zaapelował o pomoc dla kwiaciarki. Na reakcję nie trzeba było długo czekać.

WIDEO: by godnie żyć, niepełnosprawna 74-latka sprzedaje kwiaty

- Trzeba wspierać takich ludzi. Trzeba doceniać to, że komuś po prostu chce się pracować - mówi Polsat News młoda mieszkanka Warszawy.

- Uwielbiam tulipany, więc tak czy inaczej bym je kupiła. A jeśli jeszcze mogę dodatkowo pomóc, to tym bardziej - przyznaje kolejna z osób, które odpowiedziały na apel.