Muszą chodzić po schodach, ponieważ sąsiedzi zablokowali im dostęp do windy. Lokatorzy bloku przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu pokłócili się o sposób utrzymania osobowego dźwigu - w tym ten finansowy. Miejscy urzędnicy twierdzą, że nie mają jak pomóc, dlatego do gry wkroczył negocjator.