Szczepienie śremskiego starosty. Wyniki kontroli NFZ

Pod koniec grudnia lokalne media podały, że starosta śremski Zenon Jahns zaszczepił się przeciwko COVID-19 w szpitalu w Śremie w etapie zero, który objął głównie pracowników medycznych. W rozmowie z Radiem Poznań samorządowiec tłumaczył, że znajduje się w tzw. grupie zerowej, bo "jako organ założycielski jest właścicielem szpitala". NFZ wszczął w tej sprawie kontrolę.

Kontrola z NFZ

Rzecznik prasowy wielkopolskiego oddziału NFZ Marta Żbikowska-Cieśla poinformowała we wtorek, że kontrola Funduszu zakończyła się pozytywną oceną organizacji, dostępności i zasad kolejności szczepień przeciwko COVID-19 w szpitalu w Śremie. Jak przyznała Żbikowska-Cieśla starosta śremski nie jest pracownikiem szpitala, ale "ma prawo do zaszczepienia się w ramach etapu zero".

ZOBACZ: Kontrowersje w Śremie. Starosta zaszczepiony przeciw COVID-19 w etapie zero

- Kluczowa dla rozstrzygnięcia zasadności zaszczepienia Zenona Jahnsa była okoliczność, iż sprawował on funkcję przewodniczącego walnego zgromadzenia wspólników szpitala powiatowego – powiedziała.

Szczepienia w Wielkopolsce

Pierwsze osoby w Wielkopolsce zaszczepiono 27 grudnia w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tego dnia szczepienie rozpoczęto także w placówkach w Koninie, Pile i w Kaliszu. Obecnie według danych podanych na rządowej stronie w całym regionie szczepienia są prowadzone w 490 punktach.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że minionej doby w Wielkopolsce potwierdzono 954 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 lub współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 15 mieszkańców regionu.