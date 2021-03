Ślimaki, które potrafią odciąć sobie głowę i stworzyć nowe ciało. Niezwykłe odkrycie naukowców

Samo zjawisko amputacji części własnego ciała jest dobrze udokumentowane w świecie zwierząt: jaszczurki zrzucają ogony, a niektóre gatunki owadów zranioną kończynę, by pomóc sobie w ucieczce przed drapieżnikiem. Ale pewne gatunki ślimaków morskich zaskoczyły naukowców, bo wygląda na to, że osobniki te posuwają się do skrajności zrzucając najważniejsze części ciała czyli głowy.

Dziwne zachowanie zostało zaobserwowane przez Sayakę Mitoh, doktorantkę z Kobiecego Uniwersytetu w Nara. Wraz z koleżanką Yoichi Yusą przestudiowała zachowanie 15 ślimaków hodowanych w laboratorium oraz jednego dzikiego. Para zauważyła, że mięczaki mają rowki na szyjach, które układają się jakby w nylonową nić. U 5 ślimaków po około 20 godzinach wzdłuż wyznaczonych linii ciało odłączyło się od głowy.

nbd, just a slug's head going for a walk around its body THREE DAYS AFTER DECAPITATION (📹 Sayaka Mitoh) https://t.co/RaiPNyglzN pic.twitter.com/aIHrky5WvW