Niepewny los uchwały frankowej. Sąd Najwyższy odłoży decyzję?

Wszystko przez spór co do statusu tzw. nowych sędziów SN, czyli tych którzy trafili do tego sądu po przejściu procedury budzącej poważne wątpliwości prawne.

W Izbie Cywilnej takich sędziów jest ośmiu. Pojawiają się wątpliwości, czy tzw. starzy sędziowie będą chcieli orzekać z nimi ramię w ramię. Dyskutowanych jest kilka wariantów wyjścia z sytuacji, a najbardziej prawdopodobnym jest odroczenie rozstrzygnięcia - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Według wcześniejszych planów 25 marca Sąd Najwyższy miał ujednolicić orzecznictwo w sprawach pomiędzy bankami a frankowiczami.

Ma się wypowiedzieć w sześciu kwestiach związanych z kredytami walutowymi, gdy w umowach znajdują się zapisy uznawane za niedozwolone. To orzeczenie może być przełomowe dla przyszłych sporów.

Nie ma jednak pewności, czy SN zasugeruje, co zrobić, jeśli umowa - wskutek niedozwolonego zapisu - zostaje unieważniona.

dk/ "Interia"