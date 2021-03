Kolejny poseł dołącza do koła parlamentarnego Polski 2050 Szymona Hołowni

Poseł Tomasz Zimoch dołącza do koła parlamentarnego Polski 2050 Szymona Hołowni. - Nie zapisuję się do żadnego stowarzyszenia, ani do żadnej partii. Pozostaję posłem bezpartyjnym, ale zrzeszonym w kole parlamentarnym Polska 2050 - powiedział Interii Zimoch.