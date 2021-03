Ukradł z auta butelkę coli. Policja radzi, by nie zostawiać na widoku "wartościowych przedmiotów"

Policjanci z Wrocławia poinformowali o nietypowej kradzieży. Nieznany sprawca wybił szybę w zaparkowanym samochodzie, by ukraść butelkę coca-coli. Funkcjonariusze zaapelowali do kierowców, aby nie zostawiali na widoku "wartościowych przedmiotów".

Wprowadzenie na początku roku podatku cukrowego, spowodowało wzrost cen napojów gazowanych. W niektórych przypadkach ceny wzrosły nawet dwukrotnie.

Być może właśnie to skłoniło złodzieja z Wrocławia do włamania się do dostawczego Iveco, zaparkowanego na jednej z ulic Starego Miasta.

Straty na 350 złotych

Kiedy właściciel samochodu wrócił na miejsce, zastał wybitą szybę. Okazało się, że łupem złodzieja padła butelka coca-coli, pozostawiona w widocznym miejscu.

Łączne straty spowodowane przez włamywacza sięgnęły 350 złotych. Sprawca jest poszukiwany przez policję.

W związku z kradzieżą policjanci zaapelowali do kierowców, aby nie zostawiali na widoku "wartościowych przedmiotów".

Cenne rady od policji

Przypomnieli również kilka prostych zasad, które mogą nas uchronić przed włamaniem:

sprawdzić, czy wszystkie okna są domknięte, a klapa bagażnika zatrzaśnięta;

włączyć alarm i uruchomić inne posiadane zabezpieczenia, zwracając uwagę na to, czy ktoś nas nie obserwuje lub nie podejmuje próby przejęcia danych zapisanych na karcie pojazdu wyposażonego w system bezkluczykowy;

bagaże takie jak: torby, plecaki, nesesery i inne rzeczy wartościowe należy zostawiać w schowkach lub bagażniku. Pozostawienie ich na widoku, może stanowić zachętę dla złodziei. Rzeczy tych nie powinniśmy też chować do bagażnika w miejscu zaparkowania, gdzie jest to widoczne dla wszystkich;

jeżeli w samochodzie zainstalowany jest radioodtwarzacz z panelem, to panel ten warto zabierać ze sobą, a nie chować do schowka lub pod fotel;

odchodząc od samochodu, kluczyki trzeba schować do kieszeni wewnętrznych ubrania, a najlepiej do specjalnego pokrowca/etui na kluczyk zbliżeniowy, które tłumi sygnały radiowe i zmniejsza ryzyko przechwycenia przez złodziei sygnału. W domu trzymajmy kluczyki w miejscu bezpiecznym (z dala od drzwi wejściowych lub okna);

bezwzględnie nie pozostawiajmy też dokumentów we wnętrzu samochodu;

parkując auto na posesji lub w garażu, bezwzględnie nie otwierajmy bramy, gdy pozostawione są w naszym pojeździe kluczyki w stacyjce.

dk/ml/ polsatnews.pl