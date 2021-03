W Brześciu skazano osiem osób za udział w proteście przeciw Łukaszence

Sąd w Brześciu na Białorusi skazał w poniedziałek osiem osób na kary pozbawienia i ograniczenia wolności w związku z ich udziałem w powyborczym proteście we wrześniu ubiegłego roku - poinformowało w poniedziałek centrum praw człowieka Wiasna.

Dwie osoby skazano na półtora roku oraz rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności. Pozostali usłyszeli wyroki ograniczenia wolności.

Jak zaznacza w komunikacie Wiasna, to już druga grupa skazanych w tej sprawie, jednak wyroki pozbawienia wolności zapadły po raz pierwszy.

ZOBACZ: Cichanouska o białoruskich dziennikarzach: są bohaterami naszych czasów

Prokuratura twierdzi, że sądzeni celowo wzięli udział w grupowych działaniach, poważnie naruszających porządek publiczny. Dodano, że ich działania doprowadziły do zakłóceń w funkcjonowaniu transportu, przedsiębiorstw i organizacji. Szkody związane ze wstrzymaniem ruchu trolejbusów oceniono na około 620 rubli, a autobusów - 40 rubli.

Demonstracje na Białorusi

W sprawie figuruje ok. 50 osób; Wiasna pisze, że to jeden z największych politycznych procesów na Białorusi. Chodzi o demonstrację, która odbyła się 13 września na jednym ze skrzyżowań, gdzie zgromadzeni ludzie śpiewali i tańczyli. Siły porządkowe użyły do rozproszenia akcji armatki wodnej i dokonały zatrzymań.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł pod koniec lutego. Wtedy 10 osób otrzymało wyrok ograniczenia wolności.

Demonstracje na Białorusi wybuchły po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia ubiegłego roku, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka, rządzący krajem od 1994 r.

WIDEO - Kaczyński ujeżdżający ukrzyżowaną liberalną Polskę. Lider PiS wyszydzony podczas karnawału Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/PAP