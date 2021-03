Ukraina. Sąsiad podejrzany o zgwałcenie i zabójstwo 7-latki

Mężczyzna w niedzielę został poinformowany, że jest podejrzany o zgwałcenie i zabójstwo dziecka. Jak podała policja, podejrzanym jest 62-letni znajomy rodziny, mieszkaniec wsi, w której mieszkała ofiara. (W niedzielę informowano, że podejrzany ma 52 lata).

Wyniki biologicznej ekspertyzy potwierdziły udział podejrzanego w przestępstwie - dodano. Kiedy policjanci weszli do domu mężczyzny, zobaczyli go leżącego z podciętymi żyłami. Udzielono mu pomocy medycznej i przewieziono do szpitala.

Jak pisze Ukraińska Prawda, mężczyzna był w przeszłości niejednokrotnie pociągany do odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu. Podejrzany mieszkał samotnie, przy tej samej ulicy, przy której mieszkała dziewczynka.

Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Grozi mu dożywocie.

Zaginęła na początku marca

Siedmioletnia Marija Borysowa zaginęła w niedzielę 7 marca we wsi Szczasływe w obwodzie chersońskim na południu kraju. Dziewczynka po raz ostatni była widziana ok. godz. 17:30 niedaleko swojego domu, gdzie bawiła się z innymi dziećmi.

Zwłoki dziecka znaleziono w czwartek w worku, w budynku gospodarczym, podczas powtórnego przeszukania wioski. Na ciele dziewczynki stwierdzono ślady zastosowania przemocy. Wstępnie za przyczynę zgonu uznano uduszenie.

