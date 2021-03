"Nowaja Gazieta": wejście do redakcji skażone nieznaną substancją

W pomieszczeniach redakcji "Nowej Gaziety", a także innych instytucji mieszczących się w budynku, wyczuwalny jest ostry zapach chemiczny. Na miejscu są przedstawiciele policji, Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Rządowa agencja RIA Nowosti, powołując się na służby ratownicze, podała, że stężenie szkodliwych substancji w powietrzu wewnątrz budynku pozostaje w normie.

The prominent Russian investigative newspaper Novaya Gazeta said Monday that its offices in Moscow had been targeted with a "chemical attack"https://t.co/1V6Q4ehU1c