Gdańsk. Uwięzili, bili i odurzali narkotykami 35-latka

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Magdalena Ciska powiedziała, że na początku minionego tygodnia policjanci odebrali zgłoszenie, że do jednego z gdańskich szpitali trafił 35-latek z obrażeniami ciała.

- Funkcjonariusze ustalili, że dzień wcześniej pokrzywdzony spotkał się ze znajomymi w mieszkaniu jednego z nich. Mężczyźni zamknęli drzwi do mieszkania i pokrzywdzony nie mógł go opuścić. Sprawcy bili go, zmuszali do zażywania środków odurzających i grozili pozbawieniem życia - dodała Ciska.

Policjanci ustalili tożsamość dwóch mężczyzn, którzy znęcali się nad pokrzywdzonym. - W miniony piątek kryminalni z komisariatu na Oruni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 42 i 35 lat - stwierdziła Ciska.

Zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem

Starszy z nich będzie odpowiadał w warunkach recydywy, bo w przeszłości był karany za rozboje.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, bezprawnego pozbawiania wolności ze szczególnym udręczeniem, pobicia, kierowania gróźb karanych oraz zmuszania do nieujawniania informacji o zachowaniu sprawców innym osobom.

Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt. Przestępstwo znęcania się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

rsr/PAP