16-latka ciężko ranna w wypadku. Zarzuty usłyszał ksiądz

Do wypadku, w którym ciężko ranna została 16-latka, doszło w gm. Łyse (woj. mazowieckie) 28 lutego. Jak podaje "Tygodnik Ostrołęcki", powołując się na rzeczniczkę Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, 11 marca w sprawie tego zdarzenia został zatrzymany Mirosław T., który w piątek usłyszał dwa zarzuty.

"Jeden zarzut to nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem ciężkich obrażeń ciała u małoletniej pieszej. W wyniku tego doszło do obrażeń ciała, które spowodowały u pokrzywdzonej chorobę realnie zagrażającą życiu. Były to krwiaki, m.in. głowy, na udach, liczne otarcia naskórka, ostry krwiak podtwardówkowy na płacie czołowym, skroniowym i ciemieniowym prawym, który skutkował uciskiem na strukturę mózgowia. Ten czyn jest połączony z ucieczką z miejsca zdarzenia. Drugi czyn to nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym" - podała w rozmowie z "Tygodnikiem Ostrołęckim" Elżbieta Łukasiewicz.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia i "częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów". Z kolei portal eostroleka.pl podał, że kierowca został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące.

Lokalne media informują jednocześnie, że chodzi o wieloletniego proboszcza z parafii w Krysiakach w diecezji łomżyńskiej.

"W sobotę ksiądz Mirosław Teofilak wydał oświadczenie poprzez swojego pełnomocnika, zgadzając się na publikację nazwiska. Przeprosił poszkodowaną w wypadku oraz jej rodzinę, a także zapewnił o gotowości do naprawienia wyrządzonych krzywd" - podał portal eostroleka.pl.

