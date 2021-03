Wjechał autem do wody, by utopić autystycznych synów i żonę. Dla odszkodowania

Elmezayen wpadł 9 kwietnia 2015 roku samochodem do wody na przystani rybackiej w rejonie San Pedro. W samochodzie wiózł dwóch niepełnosprawnych synów i żonę, z którą był rozwiedziony. Sam wydostał się przez otwarte okno z tonącego samochodu, jego nie umiejąca pływać żona została uratowana przez rybaka, który rzucił jej linę. Chłopcy, w wieku 8 i 13 lat, byli przypięci pasami i utonęli.

