Przelotne opady, porywisty wiatr, a nawet burze. Pogoda na piątek

W piątek spodziewamy się na ogół przelotnych, ale chwilami dość intensywnych, opadów deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Niewykluczone, że lokalnie pojawią się pierwsze tym sezonie burze.

Porywisty wiatr, ciśnienie wzrośnie

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Śląsku. Wiatr z zachodu będzie porywisty, do 50-70 km/h, a lokalnie do 80-90 km/h. Najmocniej powieje w górach.

Ciśnienie po olbrzymim spadku będzie gwałtownie rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 1000 hPa na zachodnim Pomorzu do 1010 hPa na Śląsku i w Małopolsce. Biomet będzie niekorzystny. Możemy odczuwać ból głowy, senność, znużenie i spowolnienie reakcji.

Weekend mokry i wietrzny

Weekend nie przyniesie radykalnych zmian w pogodzie. Wszędzie będzie padać, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia. Nadal będzie porywiście wiać, ale na szczęście już słabiej. Termometry pokażą od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 stopni na zachodzie i południu.

