Zarobki członków komisji ds. pedofilii. Podano wysokość pensji

Do 9 marca komisja ds. pedofilii zajęła się 190 sprawami, w tym 53 sprawami duchownych, nie wpisała natomiast nikogo do rejestru pedofilów - wynika z odpowiedzi, jakie posłowie Koalicji Obywatelskiej uzyskali od komisji. Członkowie komisji zarabiają ok. 11 tys. zł brutto.