Wieża ciśnień zawaliła się na auto. Zgniecione jak blaszana puszka [WIDEO]

Według portalu tver.mk.ru do zdarzenia doszło we wtorek 2 marca. Robotnicy przyjechali do wsi Kolmina w gminie Olenino w obwodzie twerskim (Rosja), aby zająć się remontem ujęcia wody pitnej.

Mieli naprawić ujęcie wody. Stracili auto

Na nagraniu widać, że robotnicy prowadzą prace ziemne z wykorzystaniem koparki tuż obok metalowego zbiornika stabilizowanego przez odciągi. Według lokalnych portali podczas prac sytuacja wymknęła się spod kontroli. Rozległy się odgłosy pękania, a wieża znienacka przekrzywiła się w kierunku drogi i zgromadzonych przy niej pracowników.

W pewnym momencie wieża zaczęła się chwiać, a jej podstawa - wyginać. Robotnicy rzucili się do ucieczki. Po chwili odciągi zostały zerwane a konstrukcja runęła. Zbiornik na wodę uderzył całym ciężarem w sam środek furgonetki marki UAZ, która stała na drodze obok obiektu.

ZOBACZ: Runął na nich dach krematorium. 18 żałobników straciło życie

W jednej chwili samochód, który ze względu na kształt nazywany jest przez miłośników motoryzacji "bochenkiem", został spłaszczony. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać, że terenowy mikrobus został zmiażdżony jak metalowa puszka. W momencie upadku wieży w pojeździe nikogo nie było.

W zdarzeniu nie ucierpiał żaden z robotników - podała rosyjska telewizja MIR 24.

Starosta: to woda podmyła fundamenty

Starosta Oleg Dubow wyjaśnił portalowi toptver.ru, że do katastrofy przyczyniła się awaria instalacji wodnej, wskutek której fundament wieży został podmyty, a następnie utraciła ona stabilność.

ZOBACZ: Pod ciężarem śniegu zawalił się dach obory. W środku były zwierzęta

Zniszczona wieża ciśnień, która blokowała przejazd droga przez wieś została usunięta. Ujęcie wody wyposażone zostało w pompę, która po przerwie w dostawach zaczęła tłoczyć wodę do sieci wodociągowej.

WIDEO - Nagranie wieży miażdżącej "bochenek"

Wieżę, która runęła 2 marca w Kolminie, wciąż doskonale widać na Mapach Google.

WIDEO - Niemcy wprowadzają kolejne obostrzenia. Czy będą regularne kontrole na granicy? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/bas/ polsatnews.pl, "Mail Online"